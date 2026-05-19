Izraelski minister finansów Becalel Smotricz, znany ze skrajnie prawicowych poglądów, ogłosił podczas konferencji prasowej, że otrzymał informację o wydaniu wobec niego nakazu aresztowania przez Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Decyzja ta nie została oficjalnie potwierdzona przez sam Trybunał.

Izraelski minister finansów Becalel Smotricz / MENAHEM KAHANA/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Podczas konferencji prasowej, transmitowanej przez izraelskie media, minister finansów ostro skrytykował działania MTK, uznając je za próbę narzucenia Izraelowi "polityki samobójstwa bezpieczeństwa". W jego opinii, nakazy aresztowania wobec izraelskich polityków są równoznaczne z "deklaracją wojny".

Próby narzucenia nam polityki "samobójstwa bezpieczeństwa" poprzez sankcje i nakazy aresztowania nie odniosą skutku - podkreślił Smotricz, cytowany przez portal i24 News. Minister zapowiedział również, że nie podporządkuje się decyzjom trybunału, a Izrael nie zamierza rezygnować z obrony własnych interesów i bezpieczeństwa.

Smotricz ogłosił również, że jeszcze tego samego dnia podpisze decyzję o ewakuacji palestyńskiej wioski Kan Al-Amar, położonej w środkowej części Zachodniego Brzegu.

Nakaz aresztowania - kulisy sprawy

Według informacji przekazanych przez brytyjski portal Middle East Eye, Biuro Prokuratora MTK już w zeszłym miesiącu złożyło wniosek o wydanie tajnego nakazu aresztowania izraelskiego ministra finansów. Zarzuty są poważne - dotyczą domniemanych zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Palestyńczykach na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Biuro Prokuratora MTK, zapytane przez agencję Reutera o szczegóły sprawy, odmówiło komentarza, powołując się na zasadę niejawności postępowania przygotowawczego. Procedura jest ściśle określona - prokuratorzy mogą złożyć poufny wniosek do sędziów, którzy muszą znaleźć uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że podejrzany popełnił przestępstwa podlegające jurysdykcji MTK. Dopiero wtedy nakaz może zostać zatwierdzony.

MTK kontra izraelscy politycy

To nie pierwszy raz, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny bierze na celownik izraelskich polityków. W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania premiera Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Joawa Gallanta. Wniosek o wydanie nakazów złożył prokurator MTK Karim Khan, twierdząc, że obaj politycy są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z działaniami Izraela podczas wojny w Strefie Gazy.

MTK wydał także nakazy aresztowania kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, jednak zostały one wycofane po ich śmierci w wyniku izraelskich operacji wojskowych.