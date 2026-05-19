W jeziorze Juksty koło Mrągowa w woj. warmińsko-mazurskim trwają poszukiwania 18-latka. Młody mężczyzna wraz z trzema innymi wpadł do wody z roweru wodnego.

Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty / KW PSP w Olsztynie / Państwowa Straż Pożarna

Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały o 6:45. Początkowo informowano o dwóch osobach, które wpadły do jeziora Juksty w miejscowości Śniadowo koło Mrągowa na Mazurach. Na miejscu okazało się, że chodzi o czterech młodych mężczyzn w wieku około 18-19 lat.

Cała czwórka to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy woj. mazowieckiego, którzy wypoczywają na Mazurach - powiedział PAP asp. Rafał Syczew z mrągowskiej policji.

Wszyscy płynęli rowerem wodnym i wpadli do wody. Wydarzyło się to w trakcie przesiadania się, gdy zamieniali się miejscami. Wtedy rower wodny się wywrócił.

Dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu. Jedna trzymała się roweru wodnego i została podjęta z wody przez strażaków. Czwarta z tych osób, 18-latek, jest poszukiwana - mówi Syczew.

Jeden z nastolatków trafił na badania do szpitala.

Na miejscu pracują strażaccy płetwonurkowie z Mrągowa i Olsztyna, którzy z wykorzystaniem sonaru przeszukują jezioro. W gotowości do pomocy jest również Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

