Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego planuje uruchomić 14 nowych połączeń autobusowych. Marszałkowskie autobusy powinny ruszyć w trasę już od 1 stycznia 2024 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Głównym zainteresowaniem przewoźników, którzy świadczą usługi w województwie warmińsko-mazurskim, co nie dziwi, cieszą się linie dochodowe, na których występuje duży ruch pasażerski.

Pomijane są jednak trasy, na których pasażerów korzystających na co dzień z przewozów jest niewielu, co prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości, położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi.

By likwidować komunikacyjne białe plamy w regionie samorząd województwa w połowie 2021 roku uruchomił Wojewódzkie Autobusowe Linie Komunikacyjne. Początkowo były to tylko cztery pilotażowe trasy, ale ich liczba w kolejnych latach sukcesywnie wrastała.

Podczas planowania poszczególnych tras brane były pod uwagę czynniki związane z brakiem dostępności do kolei, słabo rozwiniętymi połączeniami komercyjnymi, stworzeniem możliwości dotarcia do większych węzłów komunikacyjnych oraz potrzebami zgłaszanymi przez samorządy lokalne.

Choć w ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów inwestycyjnych na drogach i systematycznie poprawiamy dostępność transportową, to w niektórych gminach wzrost efektywności transportowej postępuje nieco wolniej. Zwłaszcza we wschodniej części naszego regionu. Z tych linii podczas letniego sezonu korzystają również turyści, którzy odwiedzają nasze województwo. I trzeba przyznać, że cieszą się dużym zainteresowaniem - tłumaczy Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Od 1 stycznia 2024 roku przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wykonywane będą na 14 liniach komunikacyjnych:

Gołdap - Ełk przez Olecko,

Iława - Nowe Miasto Lubawskie

Kurzętnik przez Lubawę,

Węgorzewo - Giżycko przez Harsz, Pozezdrze, Kruklanki,

Giżycko - Ełk przez Ranty, Zelki,

Biskupiec - Kętrzyn przez Reszel,

Bartoszyce - Braniewo przez Lelkowo,

Mikołajki - Szymany Port Lotniczy Olsztyn-Mazury przez Mrągowo,

Szczytno - Olsztyn - Ełk przez Mrągowo, Mikołajki, Orzysz,

Olsztyn - Lidzbark przez Ostródę, Lubawę,

Działdowo - Ostróda przez Dąbrówno,

Węgorzewo - Gołdap przez Banie Mazurskie,

Olsztyn - Szczytno przez Dźwierzuty (zmodyfikowana) - Braniewo - Elbląg przez Frombork, Tolkmicko,

Giżycko - Pisz przez Orzysz

W porównaniu do poprzednich lat samorząd województwa rezygnuje z organizowania przewozów na linii: Braniewo-Orneta (przywrócenie połączenia kolejowego) oraz na linii: Nowe Miasto Lubawskie - Elbląg (znikome zainteresowanie podróżnych).

W miejsce likwidowanych połączeń utworzone zostaną dwie nowe linie: Braniewo - Elbląg przez Tolkmicko, Frombork oraz Giżycko - Pisz przez Orzysz.