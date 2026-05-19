W skład delegacji weszli najważniejsi ministrowie jego gabinetu, w tym szefowa dyplomacji Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.

Podczas wizyty w Polsce premier Magyar zaplanował spotkania z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. W związku z nieobecnością w kraju zarówno swoją, jak i wicepremier Anity Orban, tymczasowe obowiązki wicepremiera powierzył szefowi swojej kancelarii, Balintowi Ruffowi.

Po zakończeniu wizyty w Polsce, Peter Magyar uda się do Wiednia, gdzie w czwartek rano spotka się z kanclerzem i prezydentem Austrii. Jeszcze tego samego dnia wieczorem planuje powrót pociągiem do Budapesztu.

Premier Węgier zakończył swój wpis w mediach społecznościowych słowami znanego przysłowia, podkreślając bliskie relacje między narodami: "Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi. Niech im Pan Bóg błogosławi".

Wizyta Petera Magyara w Polsce. "Trzeba od nowa zbudować zaufanie"

Pierwszy przystanek - Wawel

Wizyta premiera Węgier w Krakowie ma charakter prywatny. Peter Magyar, wraz z delegacją, zwiedzi katedrę wawelską oraz spotka się z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem. W planach jest także złożenie wieńców przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą oraz w miejscach szczególnie ważnych dla Węgrów - przy krzyżu św. Jadwigi i grobowcu króla Stefana Batorego.

Delegacja węgierska podkreśliła znaczenie miejsc związanych z postaciami ważnymi zarówno dla Polski, jak i Węgier. Złożenie wieńców przy grobie Stefana Batorego oraz przy krzyżu św. Jadwigi ma symbolizować bliskie relacje i wspólną historię obu narodów.

Po zakończeniu wizyty w Krakowie premier Magyar uda się pociągiem do Warszawy. W stolicy spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.