Świerzb w ośrodku strzeżonym w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie). Zachorowało 34 cudzoziemców, zostali odizolowani i wdrożono leczenie - poinformowała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz.

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie / Tomasz Waszczuk / PAP

W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie potwierdzono 34 przypadki świerzbu.

Chorzy zostali odizolowani i objęci leczeniem farmakologicznym po konsultacji dermatologicznej.

W ośrodku przebywa obecnie 137 mężczyzn.

Informacje o sytuacji w kętrzyńskim Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców podały PAP służby wojewody warmińsko-mazurskiego. Przekazały, że ponad 30 osób ma objawy świerzbu. Wszystkie są w stanie stabilnym, ale uskarżają się na swędzenie całego ciała.

Ppłk Mirosława Aleksandrowicz potwierdziła informacje.

W ośrodku dla cudzoziemców u 34 osób potwierdzono zmiany skórne - świerzb. W ośrodku wdrożone są procedury medyczno-sanitarne na wypadek wystąpienia różnych chorób zakaźnych i niezwłocznie zostały podjęte niezbędne czynności w tym zakresie - powiedziała.

Podkreśliła, że po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Chorzy zostali przeniesieni do innego budynku.

Pod stałą opieką lekarską są osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku - dodała.

Zaznaczyła, że odpowiednie służby o przypadkach zachorowania zostały poinformowane, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

Obecnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie przebywa 137 mężczyzn.

Świerzb to powszechna, zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się bardzo silnym, nocnym świądem i grudkowatą wysypką. Typowe miejsca ze zmianami to skóra między palcami, nadgarstki, brzuch i okolice intymne. Leczenie polega na podaniu stosownych maści.