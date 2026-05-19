​Początek sezonu żeglarskiego na Mazurach przyniósł pierwsze poważne wyzwanie dla służb ratunkowych. Na jeziorze Niegocin w woj. warmińsko-mazurskim wywrócił się jacht typu Omega. Z łodzi wypadły trzy osoby. Żeglarzom błyskawicznie pomocy udzielili ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR).

Jezioro Niegocin. Pierwsza w tym sezonie interwencja do wywróconej łodzi / Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe / Facebook

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie na jeziorze Niegocin w pobliżu Giżycka. Dyspozytor odebrał zgłoszenie z numeru alarmowego 112 o wywróconej łodzi, z której wypadły trzy osoby.

Ratownicy przybyli do poszkodowanych już po 6 minutach od zgłoszenia. "Żeglarze zostali podjęci na pokład łodzi ratowniczej MOPR, a jacht postawiony przez ratowników" - przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych MOPR.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, była to pierwsza w tym sezonie interwencja ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do wywróconej łodzi.

"Obecnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich (WJM) jesteśmy u progu sezonu i takich sytuacji będzie tylko więcej" - podkreślili ratownicy. To pokazuje, że ich obecność na szlaku WJM jest kluczowa. Tymczasem, jak dodali, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dalszym ciągu czeka na rozwiązanie systemowe jego finansowania.