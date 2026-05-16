Tragedia w gminie Barciany w woj. warmińsko-mazurskim. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-latka.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski, nad jeziorem w miejscowości Arklity, w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób.

W trakcie awantury 13-latek miał zostać mocno uderzony w głowę.

W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn.

Ich udział w wydarzeniach i przyczyna śmierci nastolatka, są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora.

Na miejscu wciąż prowadzone są oględziny.

Na niedzielę zaplanowano sekcję zwłok 13-latka.