​Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze Służby Więziennej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztofa Zasada, 10 czerwca planują demonstrować przed siedzibą Ministerstwa Finansów. Mundurowi sprzeciwiają się planowanym zmianom dotyczącym świadczeń mieszkaniowych.

Pracownicy służby więziennej planują manifestację 10 czerwca

Związkowcy alarmują, że ponad 16 tys. funkcjonariuszy może stracić średnio ok. 300 zł miesięcznie.

Spór dotyczy tego, że Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady naliczania świadczenia mieszkaniowego, dostosowując je do rozwiązań obowiązujących w służbach podległych MSWiA. Według związkowców nowe przepisy oznaczałyby obniżenie dodatków dla ponad 16 tys. funkcjonariuszy.

Nie godzimy się na zmniejszenie tych kwot - mówi RMF FM szef Solidarności więzienników Andrzej Kołodziejski. Jak podkreśla, obecne stawki były efektem wielomiesięcznych negocjacji i obowiązują od początku roku.

Przypomnę, że wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki czy kredyty, opierając się na tym świadczeniu. Związek zawodowy nie daje na to zgody - dodaje Kołodziejski.

Obecnie dodatki mieszkaniowe wynoszą:

1800 zł dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Warszawie,

1500 zł w miastach wojewódzkich,

1200 zł w miastach powiatowych,

900 zł w pozostałych miejscowościach.

Funkcjonariusze Służby Więziennej apelują do rządzących

Według wstępnych wyliczeń związków zawodowych planowane zmiany oznaczałyby straty od 60 do nawet 510 zł miesięcznie na jednego funkcjonariusza. Średnio miałoby to być około 300 zł miesięcznie, a największe obniżki dotknęłyby funkcjonariuszy w Kielcach - nawet po 500 zł.

Związkowcy uważają, że zrównywanie przepisów z MSWiA odbywać ma się w sposób wybiórczy i wyłącznie na niekorzyść więzienników. W pismach skierowanych do rządzących przypominają, że funkcjonariusze podlegli resortowi spraw wewnętrznych i administracji posiadają jednocześnie inne, korzystniejsze rozwiązania ustawowe.

Apelują więc o pilną analizę sytuacji i podjęcie działań zmierzających do zachowania równego traktowania funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych.