Są zarzuty w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w woj. warmińsko-mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Dzisiaj odbyła się sekcja zwłok 13-latka. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM nie dała ona jednak jednoznacznej odpowiedzi, co do przyczyn jego śmierci - potrzebne będą badania laboratoryjne.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Wiadomo natomiast, że będzie wnioskować o areszt.

Makabra w gminie Barciany

Nad jeziorem w miejscowości Arklity, w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim w sobotę wieczorem doszło do bójki. Nastolatek miał zostać pobity i uciekał potem przez podmokły, bagnisty teren.

W trakcie awantury 13-latek miał zostać mocno uderzony w głowę . Chłopiec nie żyje.

Policja zatrzymała w tej sprawie czterech mężczyzn - to trzej bracia i ich szwagier, w wieku od od 30 do 43 lat.