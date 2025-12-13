Tragiczny wypadek drogowy w Rejsytach w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W nocy w Rejsytach w powiecie elbląskim na drodze powiatowej doszło do tragicznego wypadku. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna, gdy samochód osobowy, którym jechały, uderzył w drzewo.

Na miejscu zginęli 40-letni kierowca i 51-letni pasażer. Do szpitala trafił jadący z nimi 21-latek. Jego stan jest ciężki.

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.