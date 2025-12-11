Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował o umorzeniu postępowania wobec Szymona K., podejrzanego o zabójstwo proboszcza ze Szczytna. Powodem jest całkowita niepoczytalność sprawcy. Mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, sąd przed podjęciem decyzji skierował Szymona K. na kilkutygodniową obserwację psychiatryczną.

Stało się tak mimo wcześniejszej opinii biegłych, którzy już w trakcie śledztwa uznali, że podejrzany jest niepoczytalny.

Sąd uznał jednak, że znajdująca się w aktach sprawy opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona w toku postępowania przygotowawczego budzi wątpliwości co do wniosków w niej zawartych. Sąd zwrócił między innymi uwagę, że biegli, wydając tę opinię, nie dysponowali pełną dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia podejrzanego, jak też nie odnieśli się do kwestii związanych z używaniem przez podejrzanego substancji psychoaktywnych i ich wpływu na zachowanie podejrzanego – wyjaśnił sędzia Barczak.





Przebieg tragicznych wydarzeń

Do tragicznego zdarzenia doszło w listopadzie 2024 roku. Szymon K. wszedł wieczorem na plebanię w Szczytnie z metalowym toporkiem.

W prokuraturze przyznał, że początkowo zamierzał dokonać kradzieży, jednak gdy nikt nie otwierał drzwi, „zdenerwował się” i postanowił zabić księdza. Duchowny został zaatakowany i ciężko ranny, po kilku dniach zmarł w szpitalu.

Po ataku sprawca uciekł, a gospodyni plebanii, która usłyszała hałas, użyła gazu pieprzowego i wezwała pomoc.

Policja zatrzymała Szymona K. następnego dnia nad ranem. Podczas przesłuchania w prokuraturze K. przyznał się do winy.

Decyzja sądu o skierowniu Szymona P. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego nie jest prawomocna.