Policjanci z Tarnowskich Gór (Śląskie) zatrzymali mężczyznę, który kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających i złamał aż 3 sądowe zakazy ich prowadzenia. Ich uwagę zwróciła kartonowa tablica rejestracyjna, na której mazakiem napisał numery.

/ Policja /

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy do RMF24.pl

W miniony piątek policjanci z Tarnowskich Gór (Śląskie) zatrzymali 41-letniego mieszkańca Radzionkowa, który prowadził samochód z kartonową tablicą rejestracyjną, na której numery były napisane mazakiem.

Do zdarzenia doszło na ulicy Kużaja chwilę po godzinie 19:30.

Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna złamał aż trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Policjanci zauważyli też, że kierowca zachowuje się nerwowo. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, jednak test narkotykowy potwierdził obecność amfetaminy w organizmie.

Samochód bez badań i ubezpieczenia

Dodatkowo pojazd nie miał ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Samochód odebrał z miejsca zdarzenia znajomy zatrzymanego, a 41-latek został przewieziony do szpitala na pobranie krwi do dalszych badań.

Mężczyzna odpowie przed sądem za złamanie sądowych zakazów oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 5 lat więzienia.