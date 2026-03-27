W niedzielę w gminie Wojsławice na Lubelszczyźnie odbędą się przedterminowe wybory wójta. O to stanowisko walczy czworo kandydatów. Głosowanie zarządzono po śmierci dotychczasowego włodarza gminy.

Uprawnionych do głosowania w wyborach na wójta gminy Wojsławice jest 2940 osób. Powołanych zostało sześć komisji obwodowych i komisja gminna.

O stanowisko wójta Wojsławic rywalizuje czworo kandydatów. Każdy z nich startuje z własnego komitetu.

Przedterminowe wybory w Wojsławicach zarządzone zostały po śmierci dotychczasowego wójta gminy - Henryka Gołębiowskiego. Zmarł on nagle 3 stycznia 2026 r. w wieku 68 lat.

Gołębiowski rządził gminą od 2014 r. W wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. startował z własnego komitetu i wygrał w pierwszej turze, zdobywając ponad 55 proc. poparcia (950 głosów).

Kto chce rządzić gminą Wojsławice?

O fotel włodarza gminy Wojsławice ubiega się obecny zastępca wójta gminy - 32-letni Bartłomiej Szajner, który jest rolnikiem. W ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia startował do Sejmu z list Konfederacji. Zastępcą wójta Wojsławic został w lutym 2025 r.

Kandydatem oficjalnie popieranym przez PiS jest 29-letni Jędrzej Halerz - z zawodu przedsiębiorca. Wspierają go lokalni politycy PiS, w tym posłanka Monika Pawłowska, była europosłanka Beata Mazurek oraz samorządowcy z sejmiku woj. lubelskiego. Poparcia udzielił mu też były premier Mateusz Morawiecki.

Na urząd wójta gm. Wojsławice chce wrócić 62-letni Jacek Semeniuk, który pełnił już tę funkcję w latach 2002-14. Semeniuk jest rolnikiem. Poparcia w wyborach udzielili mu politycy PSL - m.in. europoseł Krzysztof Hetman oraz poseł Wiesław Różyński.

Jedyną kobietą wśród kandydatów jest przedsiębiorczyni, 56-letnia Jolanta Jabłońska. Poparcia udzielili jej m.in. samorządowcy ze starostwa w Chełmie. Jabłońska w latach 2018-24 była przewodniczącą Rady Gminy Wojsławice, jest prezesem Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice.

Gmina Wojsławice leży we wschodniej części woj. lubelskiego, w powiecie chełmskim. Obejmuje 23 miejscowości, w których mieszka łącznie około 3,5 tys. mieszkańców. Wojsławice dawniej były miastem - prawa miejskie otrzymały w 1440 r., straciły je w 1869 r.