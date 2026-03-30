Na wschodniej granicy Polski powstanie nowoczesna bariera elektroniczna, która ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju oraz skuteczność ochrony przed nielegalnym przekraczaniem granicy. Inwestycja, której koszt szacowany jest na około 450 milionów złotych, obejmie odcinek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Właśnie rozpoczął się proces wyboru wykonawców.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 450 mln zł.

Bariera powstanie na odcinku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na granicy polsko-ukraińskiej, w pasie drogi granicznej nadzorowanym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, powstanie zaawansowana technologicznie bariera elektroniczna - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Projekt zakłada instalację podziemnych kabli wykrywających drgania sejsmiczne, światłowodów do transmisji danych oraz kabli zasilających. Na powierzchni pojawią się słupy z kamerami światła dziennego oraz termowizyjnymi, które będą monitorować teren przez całą dobę.

Wszystkie dane z systemu mają trafiać bezpośrednio do centrum nadzoru w komendzie oddziału, gdzie będą analizowane przez funkcjonariuszy straży granicznej. Takie rozwiązanie ma umożliwić szybką reakcję na wszelkie próby nielegalnego przekroczenia granicy, a także na inne zagrożenia.

Finansowanie pod znakiem zapytania

Koszt inwestycji, szacowany na około 450 milionów złotych, ma zostać pokryty z kilku źródeł - informuje nasz dziennikarz. Jednym z nich jest unijny program SAFE, jednak jego wdrożenie napotkało przeszkodę w postaci prezydenckiego weta. Obecnie trwają intensywne konsultacje dotyczące pozyskania brakujących środków na realizację projektu.

Negocjowane są także możliwe terminy rozpoczęcia prac, które będą uzależnione od wyboru wykonawców oraz dostępności środków finansowych.

Powody budowy - bezpieczeństwo priorytetem

Decyzja o budowie elektronicznej bariery została podjęta w związku z rosnącym zagrożeniem wynikającym ze zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Służby podkreślają, że sytuacja za wschodnią granicą Polski jest dynamiczna, a działania grup przestępczych oraz wzrost liczby aktów dywersji w kraju wymagają zdecydowanych działań prewencyjnych.

Bariera ma nie tylko utrudnić nielegalne przekraczanie granicy, ale także zwiększyć skuteczność wykrywania i reagowania na wszelkie incydenty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Po ogłoszeniu przetargu rozpoczął się proces wyboru wykonawców inwestycji. Zainteresowanie projektem jest duże, jednak ostateczna decyzja będzie uzależniona od możliwości finansowych oraz spełnienia rygorystycznych wymogów technologicznych. Przetarg przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli nie zostaną zapewnione odpowiednie środki.