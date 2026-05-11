21 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica na Lubelszczyzny. Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
Lubelska policja informuje, że wypadek miał miejsce ok. godz. 14:15, na starej drodze Lublin-Bełżyce. Bus i auto osobowe zderzyły się czołowo.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, do szpitali trafiło 19 pasażerów busa. Wśród nich jest 5 dzieci. Dwie osoby, które jechały audi, również zostały hospitalizowane.
Kierowca busa był trzeźwy. Kierujący osobówką zostanie dopiero przebadany pod kątem trzeźwości - najpierw muszą zająć się nim lekarze.
Okoliczności wypadku będą wyjaśniane. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz biegły.
