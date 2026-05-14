Polska i Niemcy 17 czerwca zawrą porozumienie obronne - powiedział ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger podczas konferencji Impact w Poznaniu. Zamiar podpisania porozumienia w tym terminie potwierdził wiceminister obrony Paweł Zalewski.

Informację potwierdzili ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger oraz wiceminister obrony Paweł Zalewski.

Planujemy to w związku z 35-leciem naszego traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku. Podpiszemy porozumienie obronne pomiędzy naszymi krajami, które jest obecnie negocjowane - powiedział PAP Miguel Berger.

Dyplomata wyjaśnił, że trwają negocjacje, ale porozumienie ma stworzyć ramy prawne dla "już świetnej współpracy w obszarze obronnym".

Wiceminister obrony Paweł Zalewski, poproszony o potwierdzenie tej informacji, odparł w rozmowie z PAP: "Taki mamy plan".

17 czerwca 1991 roku kanclerz Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską.