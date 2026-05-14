Paweł Jaskanis - dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - został odwołany z funkcji. To pokłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Informację o odwołaniu Jaskanisa przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel.
"Z upoważnienia Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marty Cienkowskiej wręczyłem Pawłowi Jaskinisowi odwołanie z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" - przekazał na portalu X wiceminister kultury Maciej Wróbel.
"Powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. P.o. dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca dyrektora" - dodał.