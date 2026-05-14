"Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji" - tłumaczyła.

Muzeum podkreśla zasługi Jaskanisa

Komunikat ws. odwołania Pawła Jaskanisa ze stanowiska wydało również Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

"Przez ponad dwie dekady Paweł Jaskanis kierował instytucją kultury, która stała się jednym z najważniejszych muzeów w Polsce i rozpoznawalnym miejscem dialogu w obszarze historii, sztuki, przyrody oraz współczesnej refleksji nad dziedzictwem. Dzięki jego wizji, determinacji oraz motywacji, jaką dawał całemu zespołowi specjalistów, możliwe było przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań konserwatorskich, badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych, które pozwoliły utrzymać status wyjątkowej historycznej rezydencji królewskiej" - podkreślono.



"Dziękujemy Pawłowi Jaskanisowi za lata służby na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, za konsekwencję w realizacji ambitnych celów oraz za wspólnotę pracy budowaną z wieloma pokoleniami pracowników, współpracowników, partnerów i przyjaciół Muzeum" - czytamy w oświadczeniu placówki.



Jak bronił się Jaskanis? "Skorzystali na tym przedsiębiorcy"

Pretensje się kierują ku muzeum, ale pozwolenie wydały władze Warszawy. Pozwolenie na imprezę masową, bo to zdarzenie miało taki charakter, musiało mieć wszystkie uzgodnienia z odpowiednimi służbami i administracją lokalną - mówił Jaskanis w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert. Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację, zapewne było za głośno - zapewniał.

Na ten koncert przyjechało ponoć około 3,5 tysiąca cudzoziemców. Skorzystali na tym przedsiębiorcy warszawscy. Gdzieś ten pieniądz w podatkach się tutaj rozpłynął, na korzyść głównie społeczności biznesowej Warszawy - tłumaczył odwołany dziś dyrektor wilanowskiego muzeum.

Jaskanis ujawnił, że dzięki wynajęciu terenu muzeum zarobiło 116 tysięcy złotych. Jak tłumaczył, organizator koncertu musi również pokryć koszty rekultywacji trawników. Liczę na to, że ich stan będzie znacznie lepszy niż byłby, gdyby nie ta impreza - podkreślał. Przekonywał też, że były "zmaltretowane po mrozach i suszy".

