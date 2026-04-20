W szpitalu powiatowym przy ul. Księdza Kostki we Wschowie w Lubuskiem doszło w pożaru poddasza. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak 19 pacjentów ewakuowano na inne oddziały.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Na poddaszu szpitala powiatowego przy ul. Księdza Kostki we Wschowie w województwie lubuskim doszło w poniedziałek do pożaru. Informację, którą dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, potwierdziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.

Ogień zauważono w starej części szpitala, na drewnianym poddaszu. 19 pacjentów musiało zostać ewakuowanych na inne, bezpieczne oddziały.

Z ogniem walczy w tej chwili 16 zastępów straży pożarnej.

Akcję utrudnia zadymienie, ale - jak powiedział RMF FM rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak - sytuacja jest już pod kontrolą i nie ma zagrożenia, że ogień rozprzestrzeni się na inne części szpitala.