"To doniesienia nieprawdziwe i stanowią przykład dezinformacji" - tak wieści o organizacji "Satanic Convent 2026" w ICE Kraków skomentował dzisiaj krakowski magistrat. Również dzisiaj Suwerenna Polska na Facebooku napisała: "Szok! Władze Krakowa zgodziły się na organizację Satanic Convent 2026. Panie Miszalski, panu sufit na łeb spadł?". "Wydarzenie to nigdy nie znajdowało się w planach ani rezerwacjach obiektu" - tak z kolei napisały władze ICE Kraków Congress Centre już 18 kwietnia.
Od kilkunastu dni w mediach pojawiły się informacje o tym, że od 21 do 23 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków, należącym do Gminy Miejskiej Kraków, ma się odbyć konwent satanistyczny.
18 kwietnia była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak napisała na platformie X: "Myślicie, że wszystko wiecie o prezydencie Miszalskim? To zobaczcie co proponuje Krakowianom", dołączając grafikę, na której widnieje komunikat: "Oto wizytówka prezydenta Miszalskiego, prezydenta spod ośmiu gwiazdek. Satanic Convent 2026 Kraków". Tego samego dnia - 18 kwietnia - ICE zdementowało te doniesienia.