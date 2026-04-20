ICE: Nieprawdziwe doniesienia

"KOMUNIKAT- UWAGA NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE. W odpowiedzi na nieprawdziwe doniesienia informujemy, że Centrum Kongresowe ICE Kraków nie jest miejscem organizacji tzw. 'konwentu satanistycznego' w dniach 21-23.05.2026 r. Wydarzenie to nigdy nie znajdowało się w planach ani rezerwacjach obiektu. Zachęcamy do korzystania wyłącznie z oficjalnych komunikatów ICE Kraków" - napisali właściciele obiektu.

Suwerenna Polska: Szok! Władze Krakowa zgodziły się na organizację

W poniedziałek 20 kwietnia Suwerenna Polska na swoim profilu na Facebooku napisała: "Szok! Władze Krakowa zgodziły się na organizację Satanic Convent 2026. Panie Miszalski, panu sufit na łeb spadł?"

UMK: Przykład dezinformacji

Również dziś oficjalny komunikat wydało miasto, informując, że jest to przykład dezinformacji i tłumacząc, z czego wynika jego powielanie.

"Zarówno Centrum Kongresowe ICE Kraków, jak i jego operator – Agencja Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) stanowczo zaprzeczają, aby wydarzenie o takim charakterze było planowane lub miało się odbyć w ICE Kraków przy ul. Marii Konopnickiej 17. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie ICE Kraków, wydarzenie to 'nigdy nie znajdowało się w planach ani rezerwacjach obiektu'. ARMK potwierdza również, że nie została zawarta żadna umowa z organizatorami rzekomego wydarzenia, a Centrum Kongresowe ICE Kraków nie ma z nim żadnego związku. Źródłem dezinformacji było m.in. błędne wskazanie adresu ICE Kraków w zewnętrznych serwisach internetowych, co doprowadziło do powielania niezweryfikowanych informacji w debacie publicznej. W ostatnich dniach fałszywe doniesienia były rozpowszechniane również przez osoby publiczne, co dodatkowo zwiększyło ich zasięg i wywołało obawy mieszkańców" - podał krakowski magistrat.