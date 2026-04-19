Duży pożar budynku mieszkalnego w Grodzisku Mazowieckim niedaleko Warszawy. Nad ranem chmurę dymu widać było z kilku kilometrów. Ewakuowano 22 osoby.

Pożar w Grodzisku Mazowieckim / Gorąca Linia RMF FM

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Ogień pojawił się w garażu, gdzie składowano różne materiały. Okoliczni mieszkańcy mówili nawet o wybuchach.

Zdjęcie z akcji w Grodzisku Mazowieckim / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy potwierdzili reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu, że doszło do kilku niewielkich eksplozji butli gazowych. W garażu przechowywano też dużo aerozoli i puszek ze sprężonym powietrzem.

Na miejscu pracowało 40 strażaków, ale też policja, pogotowie ratunkowe i pogotowie energetyczne. Nikt nie został poszkodowany.

Zdjęcie z akcji w Grodzisku Mazowieckim

Jak dowiedział się reporter RMF FM, ewakuowane osoby to najpewniej Ukraińcy, którzy pracują w okolicy.

Przyczyny wybuchu pożaru będą wyjaśniane.