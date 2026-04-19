Duży pożar budynku mieszkalnego w Grodzisku Mazowieckim niedaleko Warszawy. Nad ranem chmurę dymu widać było z kilku kilometrów. Ewakuowano 22 osoby.

Ogień pojawił się w garażu, gdzie składowano różne materiały. Okoliczni mieszkańcy mówili nawet o wybuchach. 

Strażacy potwierdzili reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu, że doszło do kilku niewielkich eksplozji butli gazowych. W garażu przechowywano też dużo aerozoli i puszek ze sprężonym powietrzem. 

Na miejscu pracowało 40 strażaków, ale też policja, pogotowie ratunkowe i pogotowie energetyczne. Nikt nie został poszkodowany. 

Jak dowiedział się reporter RMF FM, ewakuowane osoby to najpewniej Ukraińcy, którzy pracują w okolicy.

Przyczyny wybuchu pożaru będą wyjaśniane. 

