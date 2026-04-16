Na ulice Lublina wyjechały dziś pierwsze przegubowe autobusy hybrydowe, dostarczone przez Solaris Bus&Coach. To debiut tego typu pojazdów w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej. Miasto otrzymało dofinansowanie na zakup kolejnych autobusów elektrycznych.

Pięć nowoczesnych autobusów obsługuje linie nr 14, 15, 17, 26 i 57.



Nowe hybrydowe autobusy to pojazdy niskopodłogowe, w pełni przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone są w monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki, system do zliczania pasażerów oraz automaty do sprzedaży biletów.

Dodatkowo pojazdy oferują klimatyzację, porty USB, stojaki na rowery i system „asystenta prawej strony”, który zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Wprowadzanie nowoczesnych autobusów hybrydowych to kolejny ważny krok w rozwoju zrównoważonego transportu w Lublinie. Inwestujemy w rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska, ale przede wszystkim podnoszą komfort i bezpieczeństwo codziennych podróży mieszkańców – podkreśla Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ekologiczne rozwiązania i unijne wsparcie

Zakup nowych pojazdów był możliwy dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Kwota wsparcia przekroczyła 43 miliony złotych, a za 20 przegubowych autobusów hybrydowych MPK Lublin zapłaciło ponad 72 miliony złotych.

Pierwsza transza pięciu pojazdów już obsługuje pasażerów, a kolejne autobusy sukcesywnie trafiają do zajezdni. Do końca kwietnia na ulice miasta wyjedzie łącznie 20 nowych hybryd, a w czerwcu dołączą do nich kolejne pojazdy.

To jednak nie koniec zmian w lubelskiej komunikacji miejskiej. Miasto planuje zakup kolejnych 22 przegubowych autobusów elektrycznych, które zostaną sfinansowane z funduszy unijnych.

Obecnie tabor lubelskiej komunikacji miejskiej liczy 278 autobusów, w tym 93 przegubowe. Po zakończeniu dostaw liczba ta wzrośnie do 293, a przegubowych pojazdów będzie aż 108.

Nowoczesne autobusy hybrydowe i planowane elektryki mają szansę całkowicie odmienić jakość podróżowania po Lublinie.