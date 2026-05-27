Funkcjonariuszka służby celnej Magdalena W. oraz pięć innych osób usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej wywożącej na Białoruś m.in. części samochodowe i maszyny objęte sankcjami unijnymi. Kobieta miała przyjąć też ponad 160 tys. zł łapówki.

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która działała od 19 czerwca 2025 r. do 21 kwietnia 2026 r., głównie na przejściu drogowym z Białorusią w Kukurykach (Lubelskie).

Miała przyjąć ponad 160 tys. zł łapówki oraz pomagać przemytnikom

Zatrzymana została funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej 29-letnia Magdalena W. oraz pięć innych osób, m.in. właściciele firm transportowych i pracownicy agencji celnych.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska, wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wywozu na Białoruś towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w eksporcie (sankcjami unijnymi) w postaci części samochodowych, maszyn i części do maszyn oraz przestępstw skarbowych.

29-latka usłyszała także zarzut przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie co najmniej 162,5 tys. zł w zamian za niepodejmowanie czynności kontrolnych transportów przewożących towary objęte sankcjami na terytorium Białorusi.

W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez Magdalenę W. ujawniono i zabezpieczono gotówkę w kwocie 385 tys. zł oraz 1990 euro - dodała rzeczniczka.

Fałszywe dokumenty

Jak podała Syk-Jankowska, przy przewożeniu towarów na Białoruś podejrzani wykorzystywali dwa komplety dokumentów przewozowych. W jednym były dokumenty fałszywe wskazujące na wywóz z Polski artykułów spożywczych - m.in. słodyczy, kawy, piwa - nieobjętych sankcjami unijnymi. Te dokumenty okazywane były polskim służbom celnym, a właściwie współpracującej z grupą funkcjonariuszce celnej. Natomiast drugi komplet dokumentów zawierał rzeczywistą listę transportowanych towarów, czyli m.in. części maszyn rolniczych i części samochodowych objętych sankcjami, które okazywano funkcjonariuszom białoruskim.

Magdalena W. została aresztowana. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 40 tys. zł do 60 tys. zł, dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat więzienia, a za przyjęcie korzyści majątkowych przez funkcjonariusza - do 10 lat.

Z uwagi na rozwojowy charakter śledztwa nie udzielamy innych szczegółowych informacji - zaznaczyła Syk-Jankowska.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Podlaski Wydział Terenowy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, a nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Lublinie.