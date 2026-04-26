23-latek został zatrzymany koło Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojej partnerki. Jak podała policja, mężczyzna jest podejrzany m.in. o zadanie ciosów, kopanie, rzucanie kobietą o podłogę, a także przypalanie papierosem.

23-latek zgotował partnerce piekło, fot. KPM Biała Podlaska

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie Białej Podlaskiej, jednak pokrzywdzona zgłosiła sprawę dopiero kilka dni później.

23-latek wszczął awanturę, podczas której bił i kopał kobietę, rzucał nią o podłogę, a także przypalał papierosem. Miał również uciskać jej szyję sznurówką oraz grozić przedmiotem przypominającym broń - relacjonuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.

Po zdarzeniu mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Dramat kobiety w Białej Podlaskiej. Oprawca usłyszał zarzuty

23-latek został doprowadzony do prokuratury w Białej Podlaskiej, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu.

Policjanci ustalili również, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywał znajomy agresora. 22-letni mężczyzna nie udzielił pomocy kobiecie, mimo że znajdowała się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. On również usłyszał zarzuty.