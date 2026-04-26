W miejscowości Gruta koło Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do śmiertelnego ugodzenia nożem mężczyzny. Policjanci zatrzymali żonę ofiary, która sama wezwała służby.

Tragedia rodzinna koło Grudziądza / Shutterstock

Do tragedii doszło w niedzielę około godziny 1 w nocy - kobieta zadzwoniła na policję, przekazując, że zraniła męża nożem - informuje "Gazeta Pomorska".

Przybyli na miejsce medycy podjęli reanimację mężczyzny, jednak jego życia nie udało się uratować.

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji sądowo-lekarskiej. Do sprawy zatrzymano jedną osobę, kobietę. Trwa śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora - przekazał asp. Łukasz Rosada z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez śledczych.