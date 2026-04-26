Dwie osoby nie żyją po zderzeniu dwóch aut, które doszczętnie spłonęły. Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 58 na odcinku Ruciane - Nida - Pisz w Warmińsko-Mazurskiem. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazd. Utrudnienia mogą potrwać do godz. co najmniej 12.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielny poranek na DK 58 na odcinku Ruciane – Nida – Pisz w pobliżu miejscowości Szeroki Bór w województwie warmińsko- mazurskim. Zderzyły się tam dwie osobówki.

„Dwa samochody osobowe spłonęły. W wypadku zginęli kierowcy obu aut. Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę z jednego aut. Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Zalecany jest objazd przez miejscowość Wejsuny” - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.