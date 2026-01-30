O poranku w sobotę 31 stycznia na terenie powiatu piotrkowskiego w Łódzkiem odbędzie się test systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zaplanowano go w godz. 9:00-11:00. "Zachowaj spokój" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało alert do osób przebywających na terenie powiatu.

Kiedy i gdzie odbędzie się test systemu alarmowania?

Jaki jest cel przeprowadzania tego typu testów?

Dlaczego te systemy są ważne dla bezpieczeństwa publicznego?

Alert RCB w powiecie piotrkowskim

"Uwaga! 31 stycznia w godz. 9:00-11:00 na terenie powiatu piotrkowskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!" - napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatu piotrkowskiego.

Kontrola sprawności systemów

Testy systemu ostrzegania z użyciem syren alarmowych są regularnie przeprowadzane w wielu regionach Polski. Ich celem jest sprawdzenie sprawności infrastruktury ostrzegawczej, aby nie zawiodła w sytuacji kryzysowej.

Systemy te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Umożliwiają szybkie powiadomienie mieszkańców o różnych zagrożeniach.