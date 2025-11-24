W Gdańsku, od poniedziałku do piątku (24-28 listopada), przeprowadzone zostaną testy nowych syren alarmowych – poinformował Urząd Miejski. Próby są związane z montażem urządzeń na budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Gdańsk: Testy nowych syren alarmowych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Syreny mają być uruchamiane kilka razy dziennie, najpóźniej do godziny 17:00. Każdemu testowi towarzyszyć będzie komunikat głosowy: "Uwaga! Próba syreny", podkreślający techniczny charakter działań.

Urzędnicy apelują, by mieszkańcy zachowali spokój - testy nie są sygnałem ostrzegawczym i nie wymagają żadnych działań ze strony społeczeństwa.

Jak wyjaśnia Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, celem testów jest sprawdzenie poprawności działania nowego systemu alarmowego.

Modernizacja syren to część ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W ramach rozbudowy Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SOiA), finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy oraz programu MSWiA "Odporność na kryzys", w całym kraju analogowe syreny zastępowane są nowoczesnymi, cyfrowymi urządzeniami.

Projekt obejmuje także wdrożenie nowych systemów zarządzania sygnalizacją i ostrzeganiem na różnych szczeblach administracji.