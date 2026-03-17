Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) alarmuje: około 3,2 tysiąca statków handlowych, na pokładach których znajduje się blisko 20 tysięcy marynarzy, utknęło w Zatoce Perskiej. Powodem jest całkowita blokada cieśniny Ormuz przez Iran, a to jeden z najważniejszych szlaków dla światowego handlu i transportu ropy naftowej.

Tankowce w cieśninie Ormuz / Shutterstock

Iran całkowicie zablokował cieśninę Ormuz, kluczowy szlak żeglugowy.

Około 3,2 tys. statków handlowych i 20 tys. marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych punktów na mapie światowej żeglugi. Przez ten wąski przesmyk przed 28 lutego przepływało około 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej. Jednak po ataku Izraela i USA na Iran ruch w cieśninie został zablokowany przez Teheran. Blokada oznacza poważne zakłócenia w dostawach surowców energetycznych. Obecnie, według danych IMO - Międzynarodowej Organizacji Morskiej - aż 3,2 tysiąca statków utknęło w Zatoce Perskiej, nie mogąc wydostać się na Ocean Indyjski.

Warunki Iranu - ultimatum dla świata

We wtorek Iran ogłosił cztery warunki, które muszą zostać spełnione, aby cieśnina Ormuz została ponownie otwarta dla żeglugi. Są to:

Zniesienie wszystkich sankcji nałożonych na Iran,

Zamknięcie amerykańskich baz wojskowych w krajach regionu Zatoki Perskiej,

Odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów finansowych,

Rozwój handlu w walutach innych niż dolar, z preferencją dla chińskiego juana.

Te żądania zostały przekazane przez irańską agencję prasową Tasnim. Teheran podkreśla, że tylko spełnienie tych warunków pozwoli na wznowienie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Reakcje międzynarodowe i nadzwyczajna sesja IMO

Sytuacja w Zatoce Perskiej i na Morzu Arabskim będzie głównym tematem nadzwyczajnej sesji Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która odbędzie się w Londynie w dniach 18-19 marca. Przedstawiciele 40 państw członkowskich tej agencji ONZ będą debatować nad gwałtownie pogarszającym się bezpieczeństwem żeglugi w regionie. W obliczu blokady Ormuzu i eskalacji napięć militarnych, społeczność międzynarodowa szuka sposobów na rozwiązanie kryzysu i zapewnienie bezpieczeństwa marynarzom oraz swobodnego przepływu towarów.