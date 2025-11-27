W okolicach parku Szczęśliwickiego na warszawskiej Ochocie rozpoczęły się wspólne ćwiczenia policji, straży pożarnej i wojska. Ich scenariusz - jak wynika z zapowiedzi - zakłada unicestwienie zagrożenia terrorystycznego. Mieszkańcy już wczoraj otrzymali alert RCB, w którym poinformowano o planowanych ćwiczeniach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już w środę rozesłało do mieszkańców stolicy SMS-y z alertem informującym o czwartkowych ćwiczeniach służb w parku Szczęśliwickim i na ulicy Mszczonowskiej. 

To coroczne ćwiczenia operatora gazociągów firmy Gaz-System.

„Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwickim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń” - taki alert został przekazany do odbiorców przebywających w Warszawie.

Rzeczniczka Gaz-System Iwona Dominiak przekazała, że w ćwiczeniach biorą udział m.in. żołnierze WOT, policja i straż pożarna.

Ćwiczenia odbędą się na terenie zamkniętym firmy i w parku Szczęśliwickim. Od godzin porannych w tych okolicach trzeba się liczyć ze zwiększoną liczbą funkcjonariuszy - powiedziała Dominiak.

Podkreśliła, że nie będzie dużych utrudnień w rejonie CH Reduta i Decathlonu. Pewne rejony bliżej siedziby firmy mogą być zamknięte, ale na miejscu będzie policja, która zapewni przejazd i będzie kierowała ruchem - dodała

