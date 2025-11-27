W okolicach parku Szczęśliwickiego na warszawskiej Ochocie rozpoczęły się wspólne ćwiczenia policji, straży pożarnej i wojska. Ich scenariusz - jak wynika z zapowiedzi - zakłada unicestwienie zagrożenia terrorystycznego. Mieszkańcy już wczoraj otrzymali alert RCB, w którym poinformowano o planowanych ćwiczeniach.

/ Mateusz Chłystun / RMF FM

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już w środę rozesłało do mieszkańców stolicy SMS-y z alertem informującym o czwartkowych ćwiczeniach służb w parku Szczęśliwickim i na ulicy Mszczonowskiej.

To coroczne ćwiczenia operatora gazociągów firmy Gaz-System.

„Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwickim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń” - taki alert został przekazany do odbiorców przebywających w Warszawie.