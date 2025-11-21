Od poniedziałku, 24 listopada, do piątku, 28 listopada, na terenie Gdańska będzie można usłyszeć wycie syren alarmowych nawet kilka razy dziennie. Urzędnicy zapewniają, że nie ma powodów do niepokoju – to jedynie testy związane z montażem nowych urządzeń na budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

W Gdańsku zawyją syreny alarmowe / Shutterstock

Od najbliższego poniedziałku, 24 listopada, aż do piątku, 28 listopada, mieszkańcy Gdańska muszą przygotować się na głośne testy syren alarmowych.

Urząd Miejski zapowiada, że dźwięk syren będzie rozlegał się nawet kilka razy dziennie, jednak nie później niż do godziny 17:00.

To element prób związanych z montażem nowych urządzeń ostrzegawczych na budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Urzędnicy apelują o spokój

Przed każdym uruchomieniem syreny, mieszkańcy usłyszą komunikat głosowy: "Uwaga! Próba syreny". Urzędnicy podkreślają, że testy mają wyłącznie charakter techniczny i nie są powodem do niepokoju.

"Testy nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań przez mieszkańców" – informuje Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Celem przeprowadzanych testów jest sprawdzenie poprawności działania nowo zainstalowanych syren alarmowych.

Urządzenia te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, dlatego ich prawidłowe funkcjonowanie jest niezwykle istotne.



