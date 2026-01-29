Nowa obwodnica Radomska zostanie zrealizowana jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokości 3,5 metra. Dodatkowo przewidziano utwardzone pobocza o szerokości 0,75 metra, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych.

Trasa będzie przystosowana do ruchu wszystkich pojazdów, w tym także ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony. To szczególnie ważne dla przedsiębiorców i firm transportowych, które korzystają z tej części kraju jako ważnego korytarza komunikacyjnego.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 91 na południe od Radomska oraz budowa nowego mostu na rzece Warcie. Most ten zostanie wyposażony w specjalne rozwiązania umożliwiające migrację zwierząt, co pozwoli na zachowanie lokalnej bioróżnorodności i ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na przyrodę. Dodatkowe działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Kiedy pojedziemy nową obwodnicą?

Za realizację inwestycji odpowiada firma Budimex, która wykona prace w systemie "Projektuj i buduj". Oznacza to, że wykonawca odpowiada zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i za realizację robót budowlanych.

Zgodnie z harmonogramem, kierowcy będą mogli skorzystać z nowej obwodnicy Radomska w drugiej połowie 2029 roku.

Co z innymi obwodnicami?

Jednym z najistotniejszych wydarzeń końcówki minionego roku było złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Srocka, która powstanie w ciągu drogi krajowej nr 91. Nowa trasa zostanie poprowadzona na zachód od miejscowości, omijając jej centrum i wyprowadzając ruch tranzytowy poza obszary zabudowane.

Obwodnica Srocka ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia układu komunikacyjnego w rejonie węzła Tuszyn, będącego jednym z głównych punktów na mapie drogowej regionu. Po uzyskaniu decyzji ZRID, co planowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku, wykonawca będzie miał 17 miesięcy na realizację robót, z wyłączeniem okresów zimowych. Oznacza to, że już wkrótce mieszkańcy mogą spodziewać się rozpoczęcia prac w terenie, które przyniosą długo oczekiwane zmiany w organizacji ruchu.

Kolejną inwestycją, która nabiera tempa, jest obwodnica Łowicza. Tuż przed Nowym Rokiem do Urzędu Miasta Łowicza wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Planowana obwodnica Łowicza będzie miała długość 10,8 km. Trasa poprowadzi częściowo nowym śladem, a częściowo wykorzysta istniejące fragmenty dróg krajowych nr 70 i 92. Początek obwodnicy zaplanowano w Nieborowie na DK70, skąd droga będzie prowadzić przez tereny rolne i leśne, przecinać drogi lokalne, rzekę Bzurę oraz linie kolejowe. Następnie włączy się w DK92, którą poprowadzony zostanie dalszy odcinek aż do skrzyżowania z DK14 w Łowiczu.

W przypadku obwodnicy Błaszek proces inwestycyjny jest już na bardziej zaawansowanym etapie. Decyzja środowiskowa została wydana przez burmistrza miasta 19 stycznia, co otwiera drogę do kolejnych etapów przygotowań, w tym rozpoczęcia prac projektowych. W regionie trwają także postępowania dotyczące innych inwestycji drogowych. W listopadzie 2025 roku do Urzędu Miejskiego w Wieluniu złożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zarówno dla Wielunia, jak i Błaszek, uzyskanie decyzji środowiskowej przewidywane jest w drugiej połowie 2026 roku.