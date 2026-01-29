Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę jednej z najważniejszych obwodnic w województwie łódzkim. Nowa trasa, która powstanie w ciągu dróg krajowych nr 91 i 42, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Radomska. Podobnych inwestycji w województwie jest więcej.
- GDDKiA podpisała umowę na budowę obwodnicy Radomska.
- Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna dla mieszkańców regionu?
Województwo łódzkie przygotowuje się na prawdziwą rewolucję w zakresie infrastruktury drogowej. W najbliższych latach powstanie tu aż sześć nowych obwodnic, które mają znacząco poprawić komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo na drogach. Jedną z kluczowych inwestycji jest budowa obwodnicy Radomska, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.