W czwartek rano w jednym z domów jednorodzinnych w gminie Kodrąb (powiat radomszczański, woj. łódzkie) doszło do potężnej eksplozji gazu. W wyniku wybuchu ucierpiała 88-letnia kobieta, która z rozległymi obrażeniami trafiła do szpitala. Budynek został poważnie uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania.

88-letnia kobieta została poważnie ranna w wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w gminie Kodrąb w powiecie radomszczańskim w Łódzkiem.  

Według wstępnych ustaleń służb, do eksplozji doszło na skutek ulatniania się gazu w zamkniętym pomieszczeniu. Najprawdopodobniej przyczyną był błąd w obsłudze urządzenia gazowego. 

Gaz gromadził się przez dłuższy czas, aż doszło do gwałtownego wybuchu.

Bohaterska reakcja wnuka

W chwili eksplozji w domu znajdowała się 88-letnia kobieta. Siła wybuchu była ogromna - seniorka doznała poważnych obrażeń ciała, w tym rozległych poparzeń.  

Na miejscu jako pierwszy pomocy udzielił jej wnuk. Mężczyzna natychmiast wyniósł babcię w bezpieczne miejsce i wezwał służby ratunkowe.

88-latka została przetransportowana do szpitala. Budynek w chwili obecnej nie nadaje się do dalszego zamieszkania -  informuje Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.

Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i ustalają okoliczności tragedii. 

Policja i strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z urządzeń gazowych. 