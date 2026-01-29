W czwartek rano w jednym z domów jednorodzinnych w gminie Kodrąb (powiat radomszczański, woj. łódzkie) doszło do potężnej eksplozji gazu. W wyniku wybuchu ucierpiała 88-letnia kobieta, która z rozległymi obrażeniami trafiła do szpitala. Budynek został poważnie uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania.

/ KPP w Radomsku /

88-letnia kobieta została poważnie ranna w wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w gminie Kodrąb w powiecie radomszczańskim w Łódzkiem.

Według wstępnych ustaleń służb, do eksplozji doszło na skutek ulatniania się gazu w zamkniętym pomieszczeniu. Najprawdopodobniej przyczyną był błąd w obsłudze urządzenia gazowego.

Gaz gromadził się przez dłuższy czas, aż doszło do gwałtownego wybuchu.

Bohaterska reakcja wnuka

W chwili eksplozji w domu znajdowała się 88-letnia kobieta. Siła wybuchu była ogromna - seniorka doznała poważnych obrażeń ciała, w tym rozległych poparzeń.

Na miejscu jako pierwszy pomocy udzielił jej wnuk. Mężczyzna natychmiast wyniósł babcię w bezpieczne miejsce i wezwał służby ratunkowe.



/ KPP w Radomsku /

88-latka została przetransportowana do szpitala. Budynek w chwili obecnej nie nadaje się do dalszego zamieszkania - informuje Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.

Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i ustalają okoliczności tragedii.

Policja i strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z urządzeń gazowych.

