Ambasada Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie ponownie stała się celem zmasowanego ataku rakietowego i dronowego. W ciągu jednego dnia placówka została zaatakowana dwukrotnie, a świadkowie donoszą o eksplozjach i pożarze na terenie ambasady.

W atakach użyto rakiet oraz dronów z ładunkami wybuchowymi.

We wtorek irackie służby bezpieczeństwa poinformowały o kolejnym ataku na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. O pierwszym ataku na placówkę USA donosiły agencje Reutera i AFP nad ranem czasu polskiego . Później tego samego dnia nastąpił kolejny atak.

Według relacji świadków w okolicach placówki doszło do serii eksplozji, które były efektem działań systemów obrony przeciwlotniczej. Systemy te przechwytywały nadlatujące rakiety i drony, jednak nie wszystkie pociski udało się zneutralizować.

Jeden ze świadków, przebywający w pobliskiej restauracji, opisał widok eksplozji na niebie, które rozbłyskiwały nad ambasadą. Inna osoba przekazała informacje o pożarze, który wybuchł na terenie placówki w wyniku ataku drona z ładunkiem wybuchowym.

Intensyfikacja działań zbrojnych wokół Bagdadu

To nie pierwszy taki incydent w ostatnich dniach. W sobotę ambasada USA została trafiona irańskim pociskiem rakietowym, a w poniedziałek wieczorem, po kolejnym ataku drona, wybuchł pożar na dachu hotelu znajdującego się w pobliżu placówki. Na szczęście, jak podają źródła, nie odnotowano strat w ludziach ani poważnych szkód materialnych.

Iran wysłał także co najmniej trzy drony z ładunkami wybuchowymi na inną amerykańską placówkę dyplomatyczną w pobliżu międzynarodowego lotniska w Bagdadzie. Również tam uruchomiono systemy obrony powietrznej, które miały na celu zneutralizowanie zagrożenia.

Największy atak od początku wojny w regionie

Według informacji przekazanych przez agencje Reuters i AFP wtorkowy atak był najintensywniejszym od początku obecnej fazy konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wojna w regionie rozpoczęła się 28 lutego, kiedy to doszło do amerykańsko-izraelskich bombardowań celów w Iranie. Od tego czasu irańskie siły i powiązane z nimi grupy zbrojne regularnie przeprowadzają ataki na amerykańskie bazy wojskowe i placówki dyplomatyczne w Iraku i krajach sąsiednich.