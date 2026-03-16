Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, cytowany przez rzecznika rządu w Budapeszcie Zoltana Kovacsa, stwierdził w poniedziałek, że minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski skłamał, mówiąc, że "Węgry przyznały, że przebiegający przez Ukrainę rurociąg Przyjaźń wymaga naprawy".
O sprawie rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs poinformował publikując wpis w mediach społecznościowych.
Radosław Sikorski kłamie na temat tego, co powiedziano podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie rurociągu naftowego Przyjaźń - powiedział Szijjarto, cytowany na platformie X przez rzecznika węgierskiego rządu.