Postępowanie przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi, którego prokuratura oskarżyła m.in. o znieważenie funkcjonariuszy straży granicznej i Żandarmerii Wojskowej na przejściu granicznym w Słubicach, zostało umorzone. Informacje w tej sprawie przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Roman Makowski.

Robert Bąkiewicz podczas protestu w Słubicach / Fot. Mariusz Kapa³a / GazetA LUBUSKA/Polska Press / East News

Postanowienie nie jest prawomocne, a strony mogą złożyć na nie zażalenie.

Na wtorkowym posiedzeniu sąd uznał, że wszystkie czyny zarzucone Robertowi Bąkiewiczowi w akcie oskarżenia nie noszą znamion przestępstwa i umorzył postępowanie karne wobec niego w całości. Uzasadnienie decyzji sądu nie jest znane ze względu na utajnienie jego treści - przekazał sędzia Makowski.



Bąkiewicz komentuje, prokuratura złoży zażalenie

Po ogłoszeniu decyzji sądu na portalu X Robert Bąkiewicz napisał m.in.: "Ta sprawa to dowód na to, że żyjemy w realiach brutalnej walki politycznej, gdzie aparat państwa jest wykorzystywany do bicia w opozycję. To dopiero początek. Teraz czas, żebyście to WY przepraszali. Każdy polityk i każda redakcja, która brała udział w tej nagonce, poniesie konsekwencje".

