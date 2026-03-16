Wielkim nieobecnym oscarowej gali był Sean Penn, nagrodzony za najlepszą męską rolę drugoplanową. Informację o tym, że słynny aktor wybrał Kijów zamiast Los Angeles ostatecznie się potwierdziły. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował zdjęcie z poniedziałkowego spotkania z Pennem. Aktor przyjechał do Kijowa pociągiem, najpewniej z Polski.

  • Sean Penn zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego, ale nie pojawił się na gali: pojechał do Kijowa.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował aktorowi za wsparcie.
  • Aktor był w Ukrainie już w pierwszych dniach inwazji rosyjskiej, kręcąc tam film.
  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Sean Penn otrzymał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Uznanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej zapewniła mu rola w "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersoma. To już trzeci Oscar w jego karierze.

Gdy zeszłoroczny laureat Kieran Culkin ogłosił nazwisko zwycięzcy, okazało się, że Seana Penna nie ma w Dolby Theatre w Los Angeles. Nie mógł albo nie chciał tu dziś być, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - poinformował Culkin, po czym zszedł ze sceny. 

W mediach pojawiły się spekulacje, że przyczyną absencji Penna był wyjazd do Ukrainy.

Zobacz również:

Potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Dzięki tobie, Sean, wiemy, jak wyglądają prawdziwi przyjaciele Ukrainy. Jesteś z Ukrainą od pierwszego dnia pełnowymiarowej wojny. I dziś. I wiemy, że będziesz z naszym krajem i naszym narodem dalej" - napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Ukraiński prezydent opublikował też zdjęcie ze spotkania z Pennem.

Informację o przyjeździe aktora podały także państwowe linie kolejowe Ukrzaliznycia. Penn przybył do Kijowa ich pociągiem, najpewniej z Polski.

"Potrafimy zachować tajemnicę, dlatego o tym rejsie milczeliśmy do ostatniej chwili. Teraz mówimy oficjalnie: Sean Penn wybrał Ukrainę zamiast Oscara! I przyjechał z Ukrzaliznycią do Kijowa. Możemy też potwierdzić, że Seann Penn nie palił między wagonami" - przekazał przewoźnik.

Ta ostatnia uwaga wzięła się stąd, że firma na swoim Instagramie pokazała wideo, na którym Penn wysiada z wagonu z papierosem w ustach.

Przypomnijmy, że Sean Penn był w Ukrainie w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego - przebywał wtedy w Kijowie w związku ze zdjęciami do swojego filmu "Superpower" (Supermoce). W ukraińskiej stolicy na Alei Odwagi umieszczono tabliczkę z nazwiskiem Seana Penna i datą 24 lutego 2022 r.

Zobacz również: