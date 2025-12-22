W poniedziałek, 22 grudnia mieszkańcy województwa świętokrzyskiego usłyszą syreny alarmowe. W godzinach 16:55–18:00 przeprowadzony zostanie test systemu alarmowania i ostrzegania ludności. To tylko ćwiczenia – nie należy podejmować żadnych działań.

W poniedziałek, 22 grudnia, na terenie całego województwa świętokrzyskiego odbędzie się test systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

W godzinach od 16:55 do 18:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie skuteczności działania systemu oraz przygotowanie mieszkańców na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Podczas testu mieszkańcy usłyszą charakterystyczne dźwięki syren. Sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia to 3-minutowy modulowany (wznoszący i opadający) dźwięk. Z kolei odwołanie alarmu, czyli koniec zagrożenia, to 3-minutowy dźwięk ciągły.

Co robić po usłyszeniu syreny?

Służby podkreślają, że w czasie ćwiczeń nie należy podejmować żadnych działań.

W przypadku rzeczywistego zagrożenia zawsze należy śledzić komunikaty służb.

„Zawsze po usłyszeniu sygnału alarmowego śledź komunikaty służb w aplikacji RSO, alertach RCB, informacjach na stronach internetowych administracji publicznej oraz w mediach lokalnych. Zawsze stosuj się do poleceń służb!” – przypomina Marcin Bajur ze straży pożarnej w Kielcach.

Test systemu alarmowania ma charakter ćwiczebny i nie powinien być powodem do niepokoju. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań w związku z uruchomieniem syren.

