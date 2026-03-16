Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Santander Bank Polska kary pieniężne w łącznej wysokości 21,1 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie. Kary dotyczą ośmiu spraw.

Bank analizuje szczegóły decyzji, ale już zapowiedział szybką zapłatę kar.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest prawomocna.

Santander BP poinformował, że obecnie szczegółowo analizuje treść uzasadnienia decyzji KNF.

"Niemniej biorąc pod uwagę, że decyzja jest natychmiastowo wykonalna, Bank niezwłocznie wykona obowiązek zapłaty kary pieniężnej" - podał Santander BP w oświadczeniu.

Najwyższą karę (w wysokości 7 mln zł) Santander BP otrzymał w związku z wykonywaniem zleceń na rachunek klienta, których przedmiotem jest "Oprocentowanie Nie Wyższe Niż" w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 28 kwietnia 2023 roku.

Bank otrzymał także m.in. karę w wysokości 4 mln zł "w związku ze współpracą z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi" w okresie od 22 października 2018 roku do 26 lutego 2021 roku oraz karę w wysokości 1 mln zł w związku z zawieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w okresie od 25 października 2018 roku do 28 listopada 2019 roku.