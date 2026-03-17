​W drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Miami dojdzie do polsko-polskiego pojedynku. Magda Linette, po zwycięstwie w I rundzie nad reprezentantką Francjji Varvarą Grachevą (2:6, 6:2, 6:0) w kolejnej fazie zawodów zmierzy się z rozstawioną z numerem drugim Igą Świątek.

Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linette w II rundzie turnieju WTA w Miami (zdjęcie ilustracyjne) / MARK R. CRISTINO / PAP/EPA

50. w rankingu Linette z zajmującą 60. miejsce Grachevą odniosła czwarte zwycięstwo w ich piątym meczu. Początek spotkanie nie zwiastował sukcesu Polki. Rywalizacja była przerywana przez padający co chwilę drobny deszcz i Linette miała problem ze złapaniem właściwego rytmu.

34-letnia Poznanianka pierwszego seta przegrała dość gładko, ale potem dominowała na korcie. Po nieco ponad dwóch godzinach to ona cieszyła się z awansu. Świątek, tak jak pozostałe rozstawione zawodniczki, miała w pierwszej rundzie "wolny los".

Na poziomie WTA zmierzy się z Linette po raz drugi. W 2023 roku w Pekinie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 6:1, 6:1.

Magdalena Fręch poza turniejem. Odpadła w I rundzie

Z Magdalena Fręch przegrała w I rundzie z amerykańską tenisistką McCartney Kessler 6:2, 4:6, 2:6. Łodzianka - 37. zawodniczka światowego rankingu - w pierwszym secie dwukrotnie przełamała Kessler (51. WTA). Druga partia była już zacięta i obfitowała w zagrania o dużej jakości. Tym razem to Kessler zaliczyła break-pointa, co ułatwiło wyrównanie stanu rywalizacji.

Podobna sytuacja wydarzyła się w decydującym secie. Amerykanka po crosowym uderzeniu objęła prowadzenie 3:2. Od tego momentu Fręch zaczęła popełniać coraz więcej błędów. Nie wygrała już gema i przegrała pierwsze bezpośrednie spotkanie z Kessler.