​W nocy z wtorku na środę Izrael przeprowadził "szerokie" bombardowania centrum stolicy Libanu, Bejrutu - podała agencja Reutera. Według AFP zbombardowano zarówno centrum, jak i południowe przedmieścia stolicy Libanu. Jak przekazały libańskie władze, co najmniej sześć osób zginęło, a 24 zostały ranne.

Atak Izraela na Bejrut / WAEL HAMZEH / PAP

Izraelska armia poinformowała we wtorek o rozpoczęciu "szerokiej" fali ataków na cele w Teheranie oraz w Bejrucie. Operacja jest reakcją na wcześniejszy, skoordynowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela przeprowadzony przez Iran i terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah.

W komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram izraelskie dowództwo przekazało, że uderza w kluczową "infrastrukturę reżimu terrorystycznego" w stolicy Iranu oraz w obiekty wojskowe i infrastrukturę Hezbollahu w Libanie.

Rząd Libanu: Co najmniej 6 zabitych, a 24 osoby ranne

Co najmniej sześć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku nalotów na centrum Bejrutu - przekazały libańskie władze. W komunikacie, który cytuje francuska agencja, podkreślono, że to wstępne dane i obok ostrzału stolicy Libanu Izrael prowadził też ataki na Tyr, w płd. części kraju.

AFP przekazała, powołując się na libańskie media, że celem nalotów były m.in. gęsto zaludnione rejony w stolicy Libanu; niektóre ataki miały zostać przeprowadzone bez uprzedzenia. Izraelska armia zazwyczaj najpierw wydaje nakazy ewakuacji, a dopiero później rozpoczyna ostrzał.

Nad ranem zaatakowano siedzibę Hezbollahu w dzielnicy Bachoura, również w centrum Bejrutu; ostrzał poprzedzono nakazem ewakuacji w promieniu 300 m od zadeklarowanego celu ataku.

"Szeroki" atak Izraela na Iran i Liban. Trwa wojna na Bliskim Wschodzie

Izrael wraz z USA prowadzą od 28 lutego wojnę z Iranem. W odwecie proirański Hezbollah zaatakował na początku marca Izrael, włączając się w konflikt i wciągając w wojnę Liban. Izraelska armia prowadzi masowe naloty na różne części Libanu w ramach operacji, która ma na celu całkowite znizczenie Hezbollahu. W jej ramach Izrael od poniedziałku prowadzi też ograniczoną ofensywę na południu Libanu.

Według władz w Bejrucie od początku wojny w izraelskich atakach zginęło co najmniej 850 osób, a ponad 2 tys. zostało rannych; blisko 850 tys. mieszkańców południowego Libanu musiało opuścić swoje domy.