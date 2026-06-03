Były łódzki adwokat od "trumny na kółkach", Paweł K., musi się liczyć z kolejnymi zarzutami. Jak ustalił reporter RMF FM, prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie.

Paweł K. na sali sądowej; zdj. z kwietnia 2025 roku / Tomasz Waszczuk / PAP

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Nowe zarzuty dla Pawła K.?

Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie Paulinie K. , a obejmują one posiadanie narkotyków - mefedronu i marihuany - z inną ustaloną osobą.

Z informacji, do których nieoficjalnie dotarł Krzysztof Zasada, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Mąż prawniczki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.

Paweł K. jest sprawcą wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach - oświadczył wówczas prawnik w nagraniu opublikowanym po wypadku w internecie i właśnie to określenie przylgnęło do tej wstrząsającej sprawy.

W kwietniu 2023 roku Paweł K. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności i dostał pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. W marcu 2026 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził ten wyrok do 1,5 roku więzienia i do czterech lat zmniejszył zakaz prowadzenia pojazdów.Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Ukrywał się. 7 maja br. został zatrzymany przez policję i umieszczony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W ostatnim czasie przewieziono go do aresztu w Szczecinie, bo miejscowa prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić K. i jego żona.