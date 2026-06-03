Żona byłego adwokata od "trumny na kółkach" została zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - dowiedział się reporter RMF FM. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. O co jest podejrzana łódzka adwokat?

Funkcjonariusz policyjnego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zdjj. poglądowe / Darek Delmanowicz / PAP

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Paulina K. zatrzymana

Prokuratura postawiła Paulinie K. - żonie Pawła K. - w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o "wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków". Mowa o mefedronie i marihuanie.

Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobigawczych.

Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.



Kobieta jest żoną byłego adwokata od "trumny na kółkach"

Kobieta jest żoną byłego adwokata Pawła K. - nazywanego adwokatem od "trumny na kółkach" - sprawcy wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach - oświadczył wówczas prawnik w nagraniu opublikowanym po wypadku w internecie.

W kwietniu 2023 roku Paweł K. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności i dostał pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. W marcu 2026 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził ten wyrok do 1,5 roku więzienia i do czterech lat zmniejszył zakaz prowadzenia pojazdów.