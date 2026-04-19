Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności awaryjnego lądowania samolotu w Zborowie pod Poznaniem. W środku były dwie osoby.

Informacja o wypadku małego samolotu w Zborowie w gminie Dopiero dotarła do policjantów w sobotę przed godz. 18. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem awaryjnego lądowania była prawdopodobnie awaria. 

Na nierównej nawierzchni ten samolot się przewrócił. Dwie osoby wyszły o własnych siłach - relacjonował nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

Przyczyny wypadku będą szczegółowo badane. 

