Na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Krynki (Świętokrzyskie) doszło do śmiertelnego wypadku. Po zderzeniu z samochodem osobowym zginął 20-letni motocyklista.

Do wypadku doszło na leśnym odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Styków i Rudnik. Zderzyły się tam dwa pojazdy: motocykl marki Kawasaki oraz osobowe Volvo. Za kierownicą Kawasaki siedział 20-letni mężczyzna. Samochodem Volvo kierował 35-latek, który podróżował z dwoma pasażerami.

Wstępne ustalenia policji

Asp. Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przekazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Volvo wykonywał manewr skrętu. Motocyklista poruszał się bezpośrednio za nim. Wtedy doszło do zderzenia obu pojazdów.

Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy udzielali pomocy rannemu 20-latkowi. Pomimo wysiłków medyków życia motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna był mieszkańcem powiatu opatowskiego.



Utrudnienia na DK 42

Policjanci pod nadzorem prokuratury zabezpieczają ślady, aby ustalić przebieg i okoliczności zdarzenia. Na czas pracy służb droga krajowa nr 42 pozostaje całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Brody ulicą Starachowicką oraz przez sąsiednie miejscowości.