Policja zatrzymała 59-letniego mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie w nocy wypadku na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jonaki na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby. Kierowca odmówił badania alkomatem.

W wypadku na S19 zginęły dwie osoby

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

W nocy na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jonaki zderzyły się dwa samochody osobowe jadące w tym samym kierunku.

Według wstępnych ustaleń policjantów 59-letni mężczyzna kierujący Mazdą najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena. Na miejscu zginęła kierująca Volkswagenem 67-letnia kobieta oraz jadący z nią 38-letni pasażer, który siedział z tyłu. Drugi z pasażerów tego auta - 68-latek, który siedział z przodu, trafił do szpitala.



59-letni kierowca Mazdy odmówił policjantom poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających - przekazał rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Andrzej Fijołek.

Kierowca został zatrzymany.

Wyjaśnianiem okoliczności i przyczyn wypadku zajmują się policjanci z Janowa Lubelskiego pod nadzorem prokuratora.