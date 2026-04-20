W niedzielnej strzelaninie w Shreveport w stanie Luizjana (USA) zginęło ośmioro dzieci, w tym siedmioro potomstwa sprawcy. Policja zidentyfikowała napastnika jako Shamara Elkinsa, który został śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariuszy po pościgu.

Strzelanina w Shreveport w stanie Luizjana (USA) / Gianrigo MARLETTA / East News

W Shreveport w Luizjanie doszło do strzelaniny . Jak podała CBS News, ofiary śmiertelne były w wieku od roku do około 14 lat. Łącznie postrzelonych zostało dziesięć osób. Według ustaleń śledczych zdarzenia rozegrały się w kilku lokalizacjach. Napastnik najpierw postrzelił kobietę na ulicy, a następnie udał się do pobliskiego domu, w którym zamordował ośmioro dzieci. Jednej z ofiar udało się uciec do sąsiedniego budynku i wezwać służby ratunkowe. Do szpitala w stanie ciężkim trafiły dwie dorosłe kobiety, natomiast ranny nastolatek odniósł obrażenia niezagrażające życiu.

Tragiczny bilans strzelaniny w Shreveport w Luizjanie

Służby otrzymały zgłoszenie tuż po godzinie 6:00 rano. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni, a następnie dokonał kradzieży samochodu. Pościg funkcjonariuszy zakończył się w sąsiedniej parafii, gdzie Elkins został śmiertelnie postrzelony przez interweniujących policjantów.

Szef policji Wayne Smith przyznał, że skala tragedii jest niewyobrażalna. Lokalne władze wskazują na tło związane z przemocą domową. Radny Grayson Boucher zaznaczył, że ponad 30 procent zabójstw w Shreveport ma związek z konfliktami domowymi, a ten pojedynczy akt przemocy spowodował drastyczny wzrost statystyk kryminalnych w mieście.

Burmistrz Tom Arceneaux określił wydarzenie jako prawdopodobnie najtragiczniejszą sytuację w historii Shreveport, podkreślając, że dotyka ona całą społeczność.

Sytuacja jest monitorowana przez władze stanowe oraz federalne, w tym Biały Dom. Śledczy potwierdzili, że sprawca działał sam. Motyw jego działania pozostaje przedmiotem dochodzenia.

