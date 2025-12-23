Katastrofa w Besiekierzu Nawojowym koło Łodzi, gdzie zawalił się budynek jednorodzinny. Możliwe, że wewnątrz była jedna osoba - dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Katastrofa budowlana w Besiekierzu Nawojowym; strażacy przeczesują gruzowisko / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu /

Do katastrofy budowlanej w Besiekierzu Nawojowym (pow. zgierski, woj. łódzkie) doszło we wtorek około godziny 15:20.

Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka informuje, że trwa przeszukiwanie gruzowiska, bo osoba, która zadzwoniła na numer alarmowy, mówiła, że prawdopodobnie w zawalonym budynku przebywała jedna osoba.

Na miejscu katastrofy pracuje około 30 strażaków oraz ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Łódź. Na miejsce zdarzenia przewożone są także psy ratownicze, które mają pomóc w przeszukaniu gruzowiska.

Strażacy wykorzystują dostępny sprzęt do odgruzowania tego miejsca. Budynek - można powiedzieć - jest całkowicie zawalony - powiedział naszej dziennikarce rzecznik prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jędrzej Pawlak.

Strażacy spośród fragmentów gruzu wydobyli opaloną butlę z gazem, co może sugerować, że budynek zawalił się na skutek wybuchu gazu, uwolnionego z butli.