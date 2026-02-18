Łódzka prokuratura bada sprawę kobiety, której zwłoki znaleziono w piwnicy na Bałutach. Eksperci zrekonstruowali wygląd jej twarzy na podstawie kości czaszki. Śledczy proszą o zgłaszanie się osób, które wiedzą, kim była zmarła.

Rekonstrukcja wyglądu kobiety, której ciało znaleziono w piwnicy / Prokuratura Okręgowa w Łodzi /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Zwłoki kobiety w stanie znacznego rozkładu znalazł w październiku 2024 r. administrator kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Łodzi. Leżały w jednej z piwnic.

Sekcja zwłok nie wykazała widocznych śladów wskazujących, by do śmierci kobiety ktoś się przyczynił.

Biegły antropolog na podstawie czaszki zmarłej dokonał rekonstrukcji jej wyglądu. Do przeprowadzenia ekspertyzy wykorzystano skaner 3D oraz silnik graficzny "Unreal Engine 5" z dodatkiem "MetaHuman" - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak ustalono, kobieta mogła mieć ok. 40 lat i ok. 158 cm wzrostu. Miała ciemne włosy, prawdopodobnie farbowane, możliwie, że naturalnie siwiejące. Prawdopodobnie zmarła kilka miesięcy przed odkryciem jej ciała - możliwe, że nawet wiosną 2024 r.

Osoby, które rozpoznają kobietę na podstawie jej zrekonstruowanego wizerunku, powinny zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty - tel. (42) 654-41-48.