Trzech młodych obcokrajowców - dwóch obywateli Ukrainy i Białorusin - odpowie przed sądem za wtargnięcie w listopadzie na teren gdyńskiej bazy wojskowej. Mężczyźni przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia, a śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Żandarmeria Wojskowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkusnik / East News

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował, że dochodzenie w sprawie wtargnięcia trzech cudzoziemców na teren bazy wojskowej w Gdyni zostało wszczęte 24 listopada br. i początkowo było prowadzone przez policję. Później przejęła je Żandarmeria Wojskowa.

24 listopada 2025 r. przedstawiono zarzuty naruszenia miru domowego i wdarcia się na ogrodzony teren dwóm Ukraińcom oraz jednemu Białorusinowi. Obcokrajowcy mają stałe miejsce pobytu w Polsce. Podejrzani to: 21-letni Dymytro D., 19-letni Andrii B. i 20-letni Maksim Y. - przekazał prokurator.

Wyjaśnił, że podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu i skorzystali z prawa do złożenia wyjaśnień. Nie zastosowano wobec nich środków zapobiegawczych.

Ponadto w toku czynności zabezpieczono telefony komórkowe używane przez podejrzanych. Zostały one przekazane do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, gdzie wykonywane są kopie binarne i analizowana jest ich zawartość.

Z uwagi na to, że postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku, a Żandarmeria Wojskowa obecnie realizuje czynności zlecone przez prokuratora, od wyników których uzależnione są dalsze czynności oraz kierunek postępowania przygotowawczego, więcej szczegółowych informacji na tym etapie dochodzenia nie możemy udzielić - podkreślił rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej.