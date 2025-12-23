Tragiczny pożar domu w podpoznańskich Komornikach. Nie żyją dwie osoby - mężczyzna i kobieta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek doszło do tragicznego pożaru domu w Komornikach (pow. poznański, woj. wielkopolskie) - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Nie żyją dwie osoby. Nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji przekazuje, że ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna, których ciała znaleziono po ugaszeniu ognia.

Sprawą zajmują się śledczy. Powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa.